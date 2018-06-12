Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği Bozdağ, vatandaşlarla tokalaşıp sohbet etti.

AK Parti iktidarının yaptığı çalışmaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlatan Bozdağ, 24 Haziran seçimlerinde hemşehrilerinden destek istedi.

"YAPARSA YİNE AK PARTİ YAPAR"

Bozdağ, Türkiye'nin son 16 yıl içerisinde yakaladığı siyasi istikrarla, güçlü iktidar ve güven ortamı sayesinde her alanda, çok büyük değişimler yaşadığını vurgulayarak, "Türkiye ile aynı değişim ve gelişimi Yozgat da Çekerek de yaşamaktadır. İnşallah 2019'un başlarında ilimizde Yüksek Hızlı Tren test sürüşlerine başlayacak. Yozgat havaalanımızın temelini attık ve Yozgat halkı 2020, en geç 2021'de hava yolu ile yolculuk yapabilecek. Yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz." ifadelerini kullandı.

"OYLARI BÖLMEYELİM"

24 Haziran'da yapılacak seçimlerin Türkiye için son derece önemli olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Oyları bölmeyelim, böldürülmesine de izin vermeyelim. Güçlü Meclis, güçlü hükümet ve güçlü Türkiye diyoruz. Çünkü, güçlü Türkiye olması için güçlü hükümet ve güçlü Meclis şarttır." dedi.

Bozdağ'ın esnaf ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Çekerek Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve parti yöneticileri eşlik etti.

AA