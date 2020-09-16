Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında vaka artışı nedeniyle 14 Eylül itibarıyla 6 kişiden fazlasının bir araya gelmesini yasaklayan Birleşik Krallık (BK) hükümeti vatandaşları "kurallara uymayan komşularını ihbar etmeye" çağırdı.

Sky News'a konuşan İçişleri Bakanı Priti Patel sosyal mesafeye riayet edilmesinin önemine dikkati çekti ve Britanyalılara seslenerek "Komşularınız 6 kuralını ihlal ediyorsa polisi arayın" dedi.

Patel, şayet kendi komşularının bu kuralı ihlal etmesi halinde ne yapacağının sorulması üzerine de "Evde nadiren duruyorum ancak kurala uygun olmadığını düşündüğüm bir şey görürsem, açıkça konuşayım, polisi ararım" ifadesini kullandı. Böyle bir tavrın komşuları "gammazlama" anlamına gelmediğini söyleyen Patel, "Bu, hepimizin kişisel olarak sorumluluk almasıyla ilgili" diye ekledi.

BBC'nin haberine göre İçişleri Bakan Yardımcısı Kit Malthouse da benzer bir çağrıda bulunarak, vatandaşlardan kuralları ihlal ettiğinden şüphelendikleri kişiler ve durumlarla ilgili yetkili birimleri arayıp bilgi vermelerini istedi. Kovid-19'u kontrol altına alma amacıyla getirilen yeni kurala uymayanlara polisin 3 bin 300 sterline (yaklaşık 31 bin TL) kadar para cezası kesebileceği kaydedildi.

Paylaşılan son rakamlara göre salgın nedeniyle BK'de toplam vaka sayısı 371 bini aşarken, can kaybı 41 bin 637'ye yükseldi.