TRT Haber'in haberine göre; Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinli sayılma tarihi 30 Kasım 2021'de bitiyordu.

5. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken yeni bir madde ihdas edildi.

Verilen önerge ile bu tarih 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

Böylece açık cezaevlerindeki hükümlüler 31 Mayıs 2022'ye kadar izinli sayılacak.