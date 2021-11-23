Türkiye Hükümlülerin korona izni uzatıldı! 31 Mayıs 2022'ye kadar...

Hükümlülerin korona izni uzatıldı! 31 Mayıs 2022'ye kadar...

Türkiye

Hükümlülerin korona izni uzatıldı! 31 Mayıs 2022'ye kadar...

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına dair sürenin 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılabilmesini öngören önerge Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

23 Kasım 2021, Salı 23:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TRT Haber'in haberine göre; Koronavirüs nedeniyle açık cezaevlerindeki hükümlülerin izinli sayılma tarihi 30 Kasım 2021'de bitiyordu.

5. yargı paketinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ederken yeni bir madde ihdas edildi.

Verilen önerge ile bu tarih 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatıldı.

Böylece açık cezaevlerindeki hükümlüler 31 Mayıs 2022'ye kadar izinli sayılacak.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Madrid ile Ankara’nın stratejik işbirliği adımı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Papa Francis Katolik dünyasını sarsıyor…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Farka dikkat
Rauf Tamer
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Murat Gülderen
KOÇa akıllı saat İKİZLERe gözlük
Murat Gülderen
Murat Çelik
Bu bir buçuk sene nasıl geçer?
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 6 bin personel alınacak! Bakan Yanık canlı yayında açıkladı