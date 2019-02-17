Hulusi Akar: 'Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok'

Hulusi Akar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bizim yaklaşımımız hep insani bakış açısından hiç kimsenin toprak bütünlüğüne karşı bir adamımız yok. Suriye’de biz teröristlere karşı çalışmalarımızı yapıyoruz. Cerablus, Azez ve Afrin’de yaptıklarımız temizlik çalışmasıydı ve böylece milyonlarca kişi evlerine geri döndüler.

BAKAN AKAR TRT WORLD’E DE KONUŞTU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı kapsamındaki temaslarının ardından TRT World kanalına açıklamalarda bulundu.

Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölgede, terör örgütü YPG'nin olmaması gerektiğini vurgulayan Akar, "Esas olan sınırlarımızın, halkımızın güvenliğini sağlamak" dedi.

Hiçbir ülkenin sınırlarında teröristleri istemeyeceğini belirten Milli Savunma Bakanı, Türkiye'nin tek hedefinin bölgeyi YPG, DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlemek olduğunu kaydetti.

"EN AZ 3 BİN DEAŞ'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nı hatırlatarak, "En az 3 bin DEAŞ teröristini etkisiz hale getirdik. Harekat sonrası en az 300 bin kişi Türkiye'den Suriye'deki evlerine döndü. Suriye'nin kuzeyi teröristlerden temizlendiğinde bu bölgeden ayrılanlar da evlerine dönebilecek" ifadelerini kullandı.

"ARAP VE KÜRT KARDEŞLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Terör örgütü YPG'nin sivillere yönelik vahşetine dikkat çeken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Arap ve Kürt kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"BİZ NATO ÜYESİYİZ"

Akar, Türkiye-NATO ilişkilerine ilişkin bir soruya da, "Biz NATO üyesiyiz. Sorumluluklarımızı eskiden olduğu gibi yerine getiriyoruz. Herhangi bir değişiklik söz konusu değil" yanıtını verdi.