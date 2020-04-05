Magazin Hülya Açıkgöz'den kardeşini döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum

Hülya Açıkgöz'den kardeşini döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum

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Hülya Açıkgöz'den kardeşini döven Kim Kardashian'a: Seni çok iyi anlıyorum

Kim Kardashian’ın ablası Kourtney’i dövdüğü görüntüler Açıkgöz Ailesi’ni hareketlendirdi. Müge Dağıstanlı/ POSTA

05 Nisan 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Kim KardashianKeeping Up With The Kardashians’ adlı şovunda ablası Kourtney’yi yine dövdü. Hadise’nin 1.5 yıl önce küsüp yolunu ayırdığı ablası Hülya Açıkgöz konuya dahil oldu. Dayak atan Kim’i şöyle savundu:

Seni çok iyi anlıyorum.

'Bu yaptığı saygısızlık'

Paylaşımı gören Hadise bir arkadaşına “Hülya’nın bu yaptığı saygısızlık” yorumunu yaptı.

2 yıllık kavga

Hadise’nin menajerliğini ablası Hülya, kostüm danışmanlığını kardeşi Derya yapıyordu. Ablasının Bodrum’daki plajına 1.5 milyon TL, kardeşinin İstanbul’daki modaevine 500 bin TL harcayan pop yıldızı 2018’de “Ailemle iş yapmayacağım” diyerek işlerini profesyonel bir ekibe devretti. Çünkü ablasının kendi üzerinden haksız kazanç elde ettiğini öğrendi.

Hülya Açıkgöz’ün vergi ve kredi kartı borçları kardeşlerin arasını açtı. Hadise’nin yeni ekibine ‘yılanlar’ yakıştırması yapan abla Açıkgöz üstüne “İntikam soğuk yenen yemektir” mesajı yayınladı. Hadise’nin ablasına verdiği son cevap şuydu: “Zehirli insan zehirlidir; aile olsun ya da olmasın. Bundan böyle ‘O kardeşin’ demeyin.


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