Hülya Avşar 26 yıl sonra Sharon Stone oldu!

Hülya Avşar’ın dün Instagram’da paylaştığı fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Avşar kızının bu karesi, Sharon Stone’un 1994’te Michael Douglas ile başrolü paylaştığı ‘Temel İçgüdü’ filmindeki meşhur pozuna benzetildi. Sharon Stone o sene 36 yaşındaydı.

Hülya Avşar ise aynı pozu 56’sında verdi. Sharon Stone da Hülya Avşar da hâlâ güzelliklerini koruyor. Hülya Avşar form tutmak için düzenli olarak yüzüyor, spor yapıyor, tenis oynuyor. Beslenmesine de çok dikkat ediyor, biraz kilo alınca hemen diyete başlıyor.

Yorum yağdı

Hülya Avşar’ın bu pozunu paylaşan Instagram’daki magazin sayfalarına yorum yağdı. Bazıları özel efektlerle gençleştiğini iddia ederken bazıları da övgüler düzdü.

Hülya Avşar’ın bu karesi sosyal medyada olay oldu.

İşte yorumlar:

● “Fotoşop güzeli.”

● “Kendine güveniyorsa normal fotoğraf paylaşsın”

● ”Yaşına göre güzel.”

● “Kristal gibi hatun.”

● “Bir yaşlan artık Hülya.”

● ”Şarap gibisiniz her gün daha da güzelleşiyorsunuz.”

● “Mavi mavi hâlâ masmavi.”

Sharon Stone bu pozu 26 yıl önce verdi.

Sırrını anlattı

61 yaşındaki Sharon Stone, haftada beş kez spor yapıyor. Pilates, vücut germe, güç egzersizleri, yoga ve danstan oluşan bir rutini var. Evde ise küvette bacak çalışmaları yapıyor.

Alkol, kafein ve glutenden uzak duruyor. Mutfakta sağlıklı yemekler yapan oyuncu kinoa, mercimek ve sebze tüketiyor. Cilt bakımı için de doğal malzemeler kullanıyor.