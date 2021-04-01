Magazin Hülya Avşar: Daldan dala konamam

Hülya Avşar: Daldan dala konamam

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Hülya Avşar: Daldan dala konamam

Yeniköy'de yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Yalnızlığa alıştım, özgür ve mutluyum diyen Avşar, Masumiyet dizisindeki rol arkadaşı Deniz Çakır ile ilgili çıkan haberler hakkında da konuştu. Ali KESER / POSTA

01 Nisan 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar önceki gün Yeniköy’deydi. Yağmura rağmen yürüyüş yaptı. 2011’den beri kalbi boş olan oyuncu, özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. “Sizi ne zaman biri ile göreceğiz?” sorusuna “Hayatıma öyle pat diye kimse giremez. Evveliyatı olması lazım. Daldan dala konma durumu da hiç bana göre değil. Zaten yalnızlığa alıştım. Düzenimi bozmak istemiyorum. Böyle mutluyum. Özgürlük kadar güzel bir şey var mı ki? Hem önümüz yaz, gerek yok” yanıtını verdi.

‘GENÇ SEVGİLİ İSTEMEM’

Hülya Avşar daha önce bir erkeğin en çok dişlerine, tırnaklarına, zekasına, kültür seviyesine ve espri kabiliyetine dikkat ettiğini söylemiş, “Aşık olacağım adamın benden güçlü olması lazım. Başarılara imza atmalı, para kazanmalı, spor yapmalı. ‘Her an beni bırakıp gidebilir’ diye hissetmeliyim. Başka türlü yürümez çünkü. İlişkide kalıcılık önemli. Yaşı benden küçük genç sevgili de istemem. Mümkün değil, olmaz” demişti.

‘GÜNAHINI ALIYORLAR’

Hülya Avşar, rol arkadaşı Deniz Çakır’ın sette makyöz ile tartışıp karavan krizi çıkardığı iddialarına şu yanıtı verdi: “Deniz tanıdığım en tatlı insanlardan. Daha önce de çalışmıştık. Öyle bir tavrı olsaydı, yeniden aynı seti paylaşmazdım. Kızın günahını alıyorlar.”

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