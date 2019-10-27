Hülya Avşar: Evlilik için çok erken

Hakan Kırarslan / POSTA

Hülya Avşar’ın, Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra bir yıldır sosyetenin ünlü isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin ile aşk yaşıyor.

Tarabya sahilinde köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar “Zehra evlenmek istese izin verir misiniz?” sorusuna “Kendileri karar verir ama hayır, çok erken. Zehra henüz 21 yaşında” cevabını verdi.



