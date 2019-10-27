Hülya Avşar: Evlilik için çok erken

Hülya Avşar, “Zehra evlenmek istese izin verir misiniz?” sorusuna "Evlilik için çok erken" yanıtını verdi

27 Ekim 2019, Pazar 08:00
A A
Hülya Avşar: Evlilik için çok erken

Hakan Kırarslan / POSTA

Hülya Avşar’ın, Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra bir yıldır sosyetenin ünlü isimlerinden Ceyda Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin ile aşk yaşıyor.

Tarabya sahilinde köpeğiyle yürüyüş yaparken görüntülenen Hülya Avşar “Zehra evlenmek istese izin verir misiniz?” sorusuna “Kendileri karar verir ama hayır, çok erken. Zehra henüz 21 yaşında” cevabını verdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...