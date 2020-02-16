Hülya Avşar kardeşini zincirden kurtardı

Sanat, magazin, iş ve spor dünyasından birçok ismi, ‘Ponzi Zinciri’ adlı sistem ile dolandıran Mine Ö.’nün son kurbanlarından biri de Sinan Akçıl’ın oyuncu sevgilisi Burcu Kıratlı olmuştu. Kâr payı vaat eden sisteme yarım milyon lirasını kaptıran Burcu Kıratlı 1 ay önce savcılığa başvurmuştu.

Önce kızdı sonra yardım etti

Bu zincire katılanlar arasında Helin Avşar’ın da olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre; 130 bin lirasını alıp sistemden çıkmak istedi. Ama Mine Ö. vermek istemedi. Durumu öğrenen abla Hülya Avşar sinirden çıldırdı. Önce kardeşi Helin’e kızdı. Sonra da devreye girip 130 bin lirayı almayı başardı.