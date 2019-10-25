Ali Keser / POSTA

Hülya Avşar reklam yüzü olduğu Bambi Yatak’ın, Masko Mobilyacılar Sitesi’ndeki mağaza açılışına katıldı.

Kaya Çilingiroğlu’na hediye yatak gönderdi

10 gün önce gribe yakalandığını, süründüğünü söyledi. Eski eşi Kaya Çilingiroğlu’na hediye yatak gönderdi.

Sonra sözü Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan ve mimarlık eğitimi alan kızı Zehra Çilingiroğlu’na getirdi. “Her şey bilgim dahilinde. Ne yaparsa yapsın. Bir bildiği vardır mutlaka.

‘Kızımın arkasındayım’

Sonuna kadar ona güveniyorum ve arkasındayım. Zaten yanlış bir şey yaptığı yok, aklı başında bir kız. Babası ile birlikte hareket ediyoruz” dedi.

‘Can çok yakışıklı ama...’

Hülya Avşar estetikten genç oyunculara kadar da açıklamalar yaptı:

“Estetiğe karşı değilim, insanın doğal yaşlanmasından yanayım. Yaşının kadını olmak en doğrusu.”

“Dijital platformlardan teklifler var ama ürkütücü buluyorum. Ben televizyon seviyorum.”

“Yeni jenerasyonda güzel kız ve yakışıklı çocuk sayısı çok. Mesela; Can Yaman yakışıklılığı ile ön plana çıkıyor. Bunlar sinemada dezjavantaj. Rekabet fazla. Her an köprüden düşebilirler.

Yeniler, henüz şahsiyetlerini oturtamadılar. Hem güzel, hem de karakteristik olmak şart.

Onlar da parmakla sayılabilecek kadar az. Kıvanç Tatlıtuğ ise kendini çok aştı, bayılıyorum.”





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