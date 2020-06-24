Hülya Avşar partner arıyor!

Hülya Avşar kızı Zehra ile önceki gün Etiler’deydi. 2005’te boşandığı Kaya Çilingiroğlu’nun ‘Babalar Günü’nü rötarlı olarak kutladılar, Da Mario Restaurant’ta yemek yediler. Virüsten korkmayan Kaya Çilingiroğlu her zamanki gibi maske takmamıştı. Hülya Avşar yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği bir müzikalde başrol oynayacağını, hazırlıklara başladığını ve sonbaharda sahneye çıkacaklarını söyledi. “Erkek partnerim henüz belli olmadı, arıyoruz bakalım” diye konuştu.

Yakışıklı oyuncu yok

Hülya Avşar söz erkek oyunculardan açılınca konuşmasına şöyle devam etti: “Bana göre; Türk Sineması’nın en yakışıklı erkekleri Cüneyt Arkın ile rahmetli Tarık Akan. İki efsane ile de filmim var. Dünya çapındalar. Şimdi onlar gibi yakışıklı oyuncu yok.” Hülya Avşar, Yeşilçam’ın En Güzel Kadını’nın da Türkan Şoray olduğunu söyledi. Bu arada ‘snob magazin’in iddiasına göre; geçen yıl işten çıkarılan 20 yıllık şoförü Nevzat Demirkan, tazminat için Hülya Avşar’ı mahkemeye verdi.