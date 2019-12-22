Hülya Avşar: Şampiyon benim

18’inden bu yana düzenli spor yaptığını söyleyen Hülya Avşar(56) kışın bile haftada üç gün yüzüyor. Instagram hesabında seri bir şekilde kulaç atarken çekilen videolarını paylaşan Hülya Avşar kısa sürede 45 bin beğeni aldı. Suda taklalar atarak eğlenen Avşar hikayesinde de “Şampiyon benim” deyip kahkaha attı.

350 kişiyi iş sahibi yaptı

Yatırımlarını gayrimenkul ve arsa üzerine yapan Hülya Avşar’ın, İstanbul, Bodrum, Ayvalık, Londra’da gayrimenkulleri var. İstanbul-Riva’da 900 dönüm arazisi bulunuyor. Hülya Avşar 2017’de, Bambi Yatak’ın reklam yüzü olmuş, 2 milyon TL almıştı. Marka, satışları yüzde 70 artıran Hülya Avşar ile ikinci kez masaya oturdu. 2021’e kadar anlaştığı Hülya Avşar’a 6 milyon TL daha ödedi. Toplamda 8 milyon TL kazanan Avşar aynı zamanda işsiz gençlere de kapı açtı.

Anlaşmaya 2 madde koyuyor

Hülya Avşar 30 yıldır yaptığı her film, dizi, program ve reklam anlaşmasına şöyle bir madde koyuyor: “Üniversiteden mezun, ailesini geçindirmek zorunda olan 2 gence iş bulunacak.” Firma ya da yapımcı, Avşar ve ekibi tarafından belirlenen gençleri işe alıyor. Hülya Avşar’ın 1989’dan bu yana iş imkanı sağladığı kişi sayısı 350’nin üzerine çıktı.



