Güzelliğin portresi filminin galasına katılan oyuncu Melisa Şenolsun, Hülya Avşar'ın gençliğine benzetildi.

'Onore oluyorum'

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa kameralarına konuşan Melisa Şenolsun benzetmeyle ilgili olarak "Onore oluyorum. Kendisi çok güzel bir kadın. Hala çok güzel." dedi.

'Çok beğenerek giydim'

Melisa Şensolun, çok konuşulan kıyafetiyle ilgili olarak ise "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" dedi.





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