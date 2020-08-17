Magazin Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a: Helal olsun

Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a: Helal olsun

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Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a: Helal olsun

Son günlerde sosyal medya hesabından dikkat çekici paylaşımlarda bulunan Helin Avşar, yine farklı bir kareye imza attı.

17 Ağustos 2020, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Instagram hesabından yayınladığı mayolu ve bikinili kareleriyle beğeni toplayan Helin Avşar, zaman zaman zorlu spor hareketlerini yaparken görüldüğü kareleri de takipçilerinin beğenisine sunuyor.

'Azmine helal olsun'

Kısa süre önce amuda kalktığı bir pozu hesabından paylaşan Avşar, bu defa köprü duruşu hareketini yaptı. Helin paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, ablası Hülya Avşar’dan da “Azmine helal olsun” şeklinde yorum geldi.

Helin Avşar, ablasının yorumuna “Sayende” mesajıyla teşekkür etti.


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