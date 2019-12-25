Kaya Çilingiroğlu ilk evliliğini 1990’da Ayşem Saraçoğlu ile yapmış, kızı Zehra’nın annesi Hülya Avşar’dan 2005’te boşanmıştı. Üçüncü eşi ve oğlu Hüseyin Kaya’yı dünyaya getiren Feraye Tanyolaç’tan da 2014’te ayrılmıştı.

'Nafaka ne abi?'

5 gün önce de ‘İş’in Aslı’ programında “Bu ülkede erkekler de eziyet çekiyor. Kadın boşanmış, başka biriyle yiyip içiyor, parayı eski kocası ödüyor. Nafaka ne abi? Zaten çocuğuma bakıyorum” açıklamasını yapmıştı.

Hem haklı, hem haksız

Hülya Avşar önceki gün eski eşinin bu sözleri hatırlatılınca, “Kaya hem haklı, hem haksız. Ben erkek olsam, çocuğumun mutluluğu için annesine de maddi yardımda bulunurum. Tabii ihtiyacı varsa. Erkek dediğin de bunu yapar zaten. Maddi durumu yerinde olan kadın, eski eşine el açmaz” diye konuştu.

'Zor günler geçiriyor'

Hülya Avşar, son zamanlarda skandal açıklamaları ile gündemden düşmeyen oyuncu Can Yaman için şöyle konuştu:

“Çok zor günlerden geçtiğini düşünüyorum. Daha genç ve yolun başında. Bunların üstesinden gelecektir mutlaka.”

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