Hülya Avşar isimli kadın 15 yaşındaki kızı Helen Avşar'ın kuzeni tarafından kaçırılması üzerine Müge Anlı'dan destek istedi. Kızını tek başına büyüttüğünü belirten Hülya Avşar, kızının madde kullandığından şüphe ettiğini dile getirdi.

Helen Avşar'ın babası İsmail Günden, "Bu kadın alkolik, sözüne inanmayın" sözü sonrası Müge Anlı araya girdi ve kimseyi rahatsız etmeden kızı getirin dedi.

Hülya Avşar kızını arıyordu

Müge Anlı canlı yayınında bugün işlenen kayıp Helen Avşar olayı Türkiye'nin gündemine geldi. Daha önce de iki kez kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan 15 yaşındaki genç kızın annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda kızını arıyor. Kızından 4 gündür haber alamayan anne Hülya Avşar gözyaşları içerisinde yaşanan olayı anlatırken kızını daha önce nişanlama bahanesiyle eve getirebildiğini ifade etti.

Hülya Avşar'ın iddiasına göre; annesi cezaevinde olan ve ailecek hırsızlık yapan 17 yaşındaki Mertcan Çolak, Hülya Avşar isimli kadının kızı olan 15 yaşındaki Helen Avşar'ı kaçırdı. Henüz 15 yaşındaki genç kızın önceden de amcasının oğlu olan Çolak ile kaçtığı ancak ardından annesinin nişanlama bahanesiyle evine döndüğü ifade edildi.

Nişanlı olduğu kuzeni Mertcan Çolak tarafından kaçırılan Helen Avşar'ın annesi Hülya Avşar kızını arıyor. Detayları aktaran anne Avşar, markete gittiğinde 15 dakika içerisinde kızının kaçırıldığını ifade ederken kapıyı kilitleyerek evden çıkan anne, kapısının kırılarak içeri girildiği iddiasında bulundu.

Helen Avşar bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında sevinç gözyaşlarına boğan Helen Avşar gelişmesi! Müge Anlı canlı yayında Hülya Avşar'ın kaçırılan 15 yaşındaki Helen Avşar'ın bulunduğunu duyurdu.