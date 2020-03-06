Türkiye Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu tutuklandı

Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu tutuklandı

Türkiye

Hülya Kılınç ve Barış Terkoğlu tutuklandı

LİBYA’da şehit olan MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin OdaTV’de yayımlanan haber nedeniyle gözaltına alınan OdaTV Haber Müdürü, gazeteci Barış Terkoğlu ile haberi yapan gazeteci Hülya Kılınç, MİT Kanunu’nda düzenlenen ‘istihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek’ suçundan tutuklandı. OdaTV internet sitesi ise erişime engellendi.

06 Mart 2020, Cuma 07:43 Son Güncelleme:
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Soruşturma konusu haberde, şehit MİT mensubunun görev yeri, rütbesi, resmi ve hatta ailesinin kimliğine ulaşılabilmesini kolaylaştıracak bilgilerin yer aldığı belirtildi. Terkoğlu, “Türkiye’nin büyük şehirlerinden birinde belediye başkanının, siyasi parti yöneticilerinin, vatandaşların katıldığı bir cenaze töreni, devletin nasıl gizli kalması gereken bir bilgisi olabilir?” dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a yaptığı bir haberde hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız, 7 bin 80 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, “kamu görevlisine hakaret” suçundan verilen bu ceza için hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

BTK’dan erişim engeli

OdaTV internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) kararıyla erişime engellendi.

Dün gece OdaTV internet sitesine girmek isteyenler siteye ulaşamadı. Engele ilişkin BTK kararında, “5651 sayılı kanun kapsamında yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonunda alınan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 05/03/2020 tarihli kararına istinaden bu internet sitesi hakkında idari tedbir uygulanmaktadır” denildi.

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