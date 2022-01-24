Bir süredir hastanede tedavi altında olan 79 yaşındaki oyuncu Fatma Girik hayata gözlerini yumdu. Yeşilçam’a adını altın harflerle yazdıran ünlü isim Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Türkan Şoray ile birlikte, Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak biliniyordu. Bir dönemin ünlü isimleri olan Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Türkan Şoray’ın yaşı da bu üzücü vefat haberinin ardından merak konusu oldu…

TÜRK SİNEMASININ DÖRT YAPRAKLI YONCASI KİMLER?

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Fatma Girik 1970 ve 80’li yılların en çok tanınan ve sevilen isimleri arasına yer aldı. Sayısız filmde oynayan, Altın Portakal Ödülleri kazanan ve uluslararası platformda ün kazanan bu dört ünlü isim aynı zamanda Türk sinemasının dört yapraklı yoncası olarak da anıldı.

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Türkan Şoray ve Fatma Girik genellikle başrolde oynarken, canlandırdıkları karakterler seyircinin büyük sevgisini kazandı ve bu filmler bugün bile sevilerek izlenen yapımlar haline geldi.

HÜLYA KOÇYİĞİT KAÇ YAŞINDA?

12 Aralık 1947 tarihinde dünyaya gelen Hülya Koçyiğit, bugün 74 yaşında.

FİLİZ AKIN KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1943 tarihinde dünyaya gelen Filiz Akın bugün 79 yaşında.

TÜRKAN ŞORAY KAÇ YAŞINDA?

28 Haziran 1945 tarihinde dünyaya gelen Türkan Şoray bugün 76 yaşında.

FATMA GİRİK KAÇ YAŞINDAYDI?

12 Aralık 1942 tarihinde dünyaya Fatma Girik, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu…