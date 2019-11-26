Humus tarifi: Humus nasıl yapılır? Yöresel lezzetler Türk toplumu için oldukça önem taşır. Uzun yıllardan günümüze gelen humus tarifi her damat tadına uygun oldukça hoş bir tadı vardır. Yapımı biraz meşakkatli olsa da tarifi oldukça basit lezzeti ise eşsizdir. Eğer " humus nasıl yapılır, humus tarifi " arıyorsanız detaylar haberimizde.