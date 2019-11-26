Humus tarifi: Humus nasıl yapılır?
Yöresel lezzetler Türk toplumu için oldukça önem taşır. Uzun yıllardan günümüze gelen humus tarifi her damat tadına uygun oldukça hoş bir tadı vardır. Yapımı biraz meşakkatli olsa da tarifi oldukça basit lezzeti ise eşsizdir. Eğer " humus nasıl yapılır, humus tarifi " arıyorsanız detaylar haberimizde.
Meze çeşiti olan humus tadıyla yiyenleri kendine bağlıyor. Yöresel lezzet olan humus son günlerde sofralarında aranan lezzeti haline geldi. Pratik yapımıyla vazgeçilmezleriniz arasına girecek olan humus tarifi haberimizde.
Humus tarifi
Malzemeler
- 400 gram Konserve Nohut
- 2 yemek kaşığı Tahin
- 3 diş Sarımsak
- 5-6 yemek kaşığı Zeytinyağı
- 1 Limonun Suyu
- Kırmızı Biber
- Kimyon
- Kişniş
- Tuz, Karabiber
Yapılışı
Nohuttan bir yemek kaşığı ayırın. Kişniş hariç kalan bütün malzemeyi rondodan geçirin. Eğer kıvamı koyu gelirse biraz su ekleyerek açabilirsiniz. Hazırladığınız humusu, kişniş ve 1 yemek kaşığı nohut ile süsleyin.
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