Hüner Coşkuner kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hüner Coşkuner, küçük yaşlarda sanat dünyasına adım attı. Üsküdar Cemiyeti'ne gitti, 1987 yılında ilk albümünü çıkardı. Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Bir süredir kemik iliği kanseri sebebiyle tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner hayatını kaybetti. Peki, Hüner Coşkuner nereli, kaç yaşında?

HÜNER COŞKUNER KİMDİR?

Coşkuner,1 Nisan 1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atıldı. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı.

İlk albümünü 1987 yılında çıkaran Hüner Coşkuner, ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerini çıkardı. Sanatçı Türkiye'nin kadın Türk Sanat Müziği duayenleri arasında kabul görmektedir.

Usta sanatçı Coşkuner, 4 Şubat 2021 Perşembe akşamı tedavi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybetti.

ŞARKILARI

Doğuş (1987)

Sakın Dönme Geriye (1989)

Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

Gidemezsin (1991)

Haydi Tut Ellerimi (1992)

Gidiyor (1993)

Olamaz (1994)

Bir Evcilik Oyunu (1995)

Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

Ben Ölürüm (1998)

İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

Klasikler 2 (2000)

Vurgunum Sana (2002)

Geleceksen Gelme Yar (2005)

Nerede (2007)

Klasikler 3 (2009)

Güle Güle Git (2011)

Yeşilçam Klasikleri (2013)

Seni Acele Görmem Lazım (2015)