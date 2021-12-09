Türkiye 'Hurda' diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı

'Hurda' diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı

Türkiye

'Hurda' diye aldığı malzemeler bomba fünyesi çıktı

Erzurum'da topladığı hurdaları ayırmaya çalışan Gökhan Z. 6 el bombası fünyesi buldu. Kurcaladığı el el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralanan Gökhan Z., hastanede tedavi edildi. Polis, fünyelerle ilgili çalışma başlattı.

09 Aralık 2021, Perşembe 10:41 Son Güncelleme:
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Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde hurdacılık yapan, evli ve 3 çocuk babası Gökhan Z., topladığı hurdaları ayırmaya çalışırken 6 el bombası fünyesi buldu. Gökhan Z., kurcaladığı el bombası fünyesinin patlaması sonucu sol kolundan yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Z., tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kentte Hurda toplayarak geçimini sağladığını belirten Gökhan Z., 4-5 ay boyunca topladığı hurdaları ayırırken 6 el bombası fünyesi gördüğünü söyledi. Kurcaladığı fünyenin patlaması nedeniyle yaralandığını dile getiren Gökhan Z., genellikle sanayi yakınlarında hurda topladığını, fünyeleri nereden ve nasıl bulduğunu hatırlamadığını söyledi.



Polis, hurdacıda bulunan el bombası fünyeleriyle ilgili çalışma başlattı.

Oktay POLAT/ ERZURUM, (DHA)

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