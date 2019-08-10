Hürmüz Boğazı'nda sıcak anlar! Dünya izliyor... İran medyası, İngiliz ticaret gemisine eşlik eden ve İran karasularına giren bir İngiliz fırkateyninin İran Devrim Muhafızları'nca bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Yaşanan anlara dair görüntü de birçok medya tarafından paylaşıldı.