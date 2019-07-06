Kırkpınar’da altın kemerin ebedi sahibi olmuş adına güreş organizasyonları yapılan Hüseyin Çokal güreşseverler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Hüseyin Çokal kimdir? Hüseyin Çokal kaç yaşında ve nereli? İşte Başpehlivan Hüseyin Çokal’ın hikayesi…

Kırkpınar’ın ebedi altın kemerli başpehlivanları ’devlet sporcusu’ oldu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da önceki gün TBMM´den kabul edilen torba yasada Kırkpınar´da altın kemerin ebedi sahibi 3 pehlivanın devlet sporcusu ilan edildiğini duyurdu. Meclis’te torba yasada çıkan kanunla Kırkpınar güreşlerinde 3 kez üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi olan güreşçilerimize devlet sporcusu unvanı verildi. Bu kanunla Karamürselli Aydın Demir, Denizlili Hüseyin Çokal ve yine Karamürselli Ahmet Taşçı devlet sporcusu unvanını kazandılar. Sarayiçi Er Meydanı´nın yanında heykeli bulunan Ahmet Taşçı´nın yanına kemerin ebedi sahibi olan diğer iki devlet sporcusunun da heykeli yapılacak.

HÜSEYİN ÇOKAL KİMDİR?

Denizli’nin Kale İlçesi Kızılağaç Köyü`nde 23 Ekim 1950 tarihinde doğdu. Çocuk yaşlarda güreş sporuna ilgi duyan Çokal, 1970 yılında minder güreşi ile güreş sporunun içine girdi. Olimpiyat Şampiyonu Hasan Güngör ve Bayram Şilt ile birlikte çalıştı. Hüseyin Çokal, bu hocalarının kendisi üzerinde büyük emeklerinin olduğunu söyler. Milli Güreşçilerimizden olan Çokal, 1971 yılında ağır sıklette Türkiye Şampiyonu olmuştur. 1974 yılında Ankara M.T.A Spor Kulübüne transfer olan Çokal, 1976 yılında TOFAŞ Spor kulübüne geçmiştir. Ancak bu kulüpten Eylül 1977 yılında ayrılmış, tekrar Ankara M.T.A Spor kulübüne dönmüştür. Hüseyin Çokal, ağır sıklette kulüplerarası Avrupa Şampiyonu olmuştur. 1979 yılında da Akdeniz Oyunları şampiyonluğunu kazanmıştır.

Minder güreşini 1981 yılında bırakan Çokal, Başpehlivan Hasan Şahin’in teşvikiyle yağlı güreş ile ilgilenmeye başlamıştır. Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ilk 1976 yılında Başaltı Boyunda güreşmiştir. Daha sonra tekrar 1980 yılında gelip yine Başaltı Boyunda güreş tutmuştur. Ancak dereceye girememiştir. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde ilk derecesini 1981 yılında, Başaltı Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak kazanmıştır. 1982 yılından itibaren Başpehlivan Boyunda güreşmeye başlayan Çokal, 1982, 1983 ve 1984 yıllarında üst üstte Başpehlivan Boyunda birincilik kürsüsüne çıkarak Altın Kemer’in sahibi olmuştur. Spor ahlakı, centilmenliği ile güreş severler arasında çok sevilen ve beğenilen bir Başpehlivandı. En tanınmış oyunu künde oyunudur. 1985 yılında Kırkpınar`a kolu kırıldığı için çıkamamıştır, yine mide ameliyatı geçirdiği için 1986 Nisan ayı içinde bir jübile ile güreşi bırakmıştır.

1.88 boyunda olan Hüseyin Çokal güreşte aktif olduğu dönemlerde 110 kilo ağırlığındaydı. 1987 yılından itibaren Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde hakem olarak görev almaya başlamıştır. 1997 yılında Kule hakemi başkanlığı görevini yürütmüştür. 2013 yılından itibaren de hakem gözlemcisi olarak görev almaktadır. Ankara M.T.A Spor Kulübünden emekli olan Çokal, evli ve beş çocuk babasıdır.

Denizli ili Beyağaç Belediyesi tarafından “Hüseyin Çokal Yağlı Güreşleri” düzenlenmektedir.



