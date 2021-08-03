Hüseyin Özay kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Diriliş Ertuğrul’daki Korkut Bey Hüseyin Özay kaç yaşında ve neden öldü?
Hüseyin Özay’ın vefat haberi hem yakın çevresi hem de hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Hüseyin Özay, Diriliş Ertuğrul’daki Korkut Bey rolü ile geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Peki, Hüseyin Özay kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? Hüseyin Özay kaç yaşında ve neden öldü? İşte ayrıntılar…
03 Ağustos 2021, Salı 11:38 Son Güncelleme:
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Hüseyin Özay, seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken, tiyatro sahnelerine ilk adımını 1980 yılında attı. 40 yılı aşkın süredir pek çok film ve dizide oynayan Hüseyin Özay, aynı zamanda sayısız hayrana da ulaştı. Usta oyuncunun vefat haberini Onur Akay duyururken, cenazesinin ise 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.
HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?
1 Ocak 1959 tarihinde Samsun Vezirköprü'de dünyaya gelen Hüseyin Özay, Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim aldı. 198 6yılında TRT tarafından düzenlenen seslendirme sınavına başvuran usta oyuncu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasına girdi.
Hüseyin Özay, seslendirme sanatçısı olarak görev yaptığı sırada 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, film ve dizide rol aldı.
HÜSEYİN ÖZAY KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?
Hüseyin Özay’ın vefat haberini Onur Akay duyurdu.
Onur Akay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda
"Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte, 63 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Özay’ın vefat nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konuya dair bilgi paylaşımı yapıldıkça haberimizde yer alacaktır.
HÜSEYİN ÖZAY HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?
- 2018 - Sen Anlat Karadeniz (Ünal Zorlu)
- 2015 - Diriliş: Ertuğrul (Korkutbey)
- 2013 - Küçük Gelin
- 2013 - Rehber: Hz. Mevlana
- 2012 - Şefkat Tepe
- 2011 - Kurtlar Vadisi Pusu (İzzet Çivril Seslendirmesi)
- 2010 - Hayat Devam Ediyor (Hacı Zeki Fırat)
- 2010 - Ezel2010 - Tek Türkiye (Piro)
- 2009 - Öyle Bir Geçer Zaman ki (Tekstil Şirketinin Patronu)
- 2009 - Bu Kalp Seni Unutur mu? (Ruhi)
- 2009 - Kapadokya Düşlerİ
- 2008 - IV. Osman (Köylü)
- 2007 - Gece Gündüz
- 2007 - Suç Dosyası
- 2007 - Kavak Yelleri (Alp Bey)
- 2006 - Binbir Gece
- 2006 - Arka Sokaklar (Rauf)
- 2006 - İki Aile
- 2005 - Yalancı Yarim (Hakim)
- 2005 - Prison Break (Leon Russom Seslendirmesi)
- 2005 - Hırsız Polis
- 2004 - Acı Hayat (Latif)
- 2004 - Şubat Soğuğu (Devrim Parscan Seslendirmesi)
- 2004 - Kalp Gözü (Rıfat Ağa)
- 2003 - Cennet Mahallesi (Parmaksız Hakkı / Seslendirme)
- 2003 - Kurtlar Vadisi (Behiç Türkcan)
- 2003 - Gurbet Kadını
- 2002 -Sevgi Ana (Mafya Babası)
- 2002 - Seni Yaşatacağım
- 2002 - Koçum Benim
- 2001 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
- 2001 - Tuzu Kurular-
- 2001 -Savunma
- 2001 -Koltuk Sevdası
- 2000 -Üvey Baba