Hüseyin Özay, seslendirme sanatçısı olarak görev yaparken, tiyatro sahnelerine ilk adımını 1980 yılında attı. 40 yılı aşkın süredir pek çok film ve dizide oynayan Hüseyin Özay, aynı zamanda sayısız hayrana da ulaştı. Usta oyuncunun vefat haberini Onur Akay duyururken, cenazesinin ise 4 Ağustos Çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

HÜSEYİN ÖZAY KİMDİR?

1 Ocak 1959 tarihinde Samsun Vezirköprü'de dünyaya gelen Hüseyin Özay, Samsun Belediyesi konservatuarına yazılarak tiyatro eğitim aldı. 198 6yılında TRT tarafından düzenlenen seslendirme sınavına başvuran usta oyuncu ve beş bin kişinin başvurduğu bu sınavda seçilen 69 kişi arasına girdi.

Hüseyin Özay, seslendirme sanatçısı olarak görev yaptığı sırada 1980 yılında tiyatro ile sahnelere adım attı ve ardından birçok tiyatro, film ve dizide rol aldı.

HÜSEYİN ÖZAY KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Hüseyin Özay’ın vefat haberini Onur Akay duyurdu.

Onur Akay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda

"Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisi ile zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu, 'Diriliş Ertuğrul' dizisinde 'Korkut Bey' olarak izlemiştik. 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, 63 yaşındaki usta oyuncu Hüseyin Özay’ın vefat nedenine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı. Konuya dair bilgi paylaşımı yapıldıkça haberimizde yer alacaktır.

HÜSEYİN ÖZAY HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?