Husuf namazı, 2 veya 4 rekat şeklinde evde yalnız olarak kılınıyor. Ay tutulmasının olumsuz etkilerinden muhafaza olmak kılınan ay tutulması namazının faziletleri de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. İşte ay tutulması namazı da olarak bilinen Husuf namazının kılınışı, faziletleri ve hükmü…

HUSUF NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?

Ay tutulmasının ardından kılınan namaza Husuf namazı denir. İnanalar bu namazı 2 veya 4 rekat şeklinde, evlerinde veya mescitte olmak kaydıyla tel başına kılarlar.

Husuf namazının hükmü ise sünnettir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ay ve güneş tutulmasından sonra Husuf namazı kılmıştır.

Husuf namazı kılınırken, ezan veya kamet gerekmemektedir. Bununla birlikte ay tutulması bittiğinde ay açıldığında kılınması gerekmektedir.

Güneş tutulmasında kılınan namaz cemaatle kılınabilirken, ay tutulmasında kişinin Husuf namazını yalnız kılması gerekir.

Husuf namazı bu şartlar altında kılınırken, kılınış şekli bakımından öğlen namazı sünnetinden bir farklılık göstermez.

AY TUTULMASI NAMAZI FAZİLETİ NELERDİR, NEDEN KILINIR?

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) hadis-i şerifinde “Ay ve güneş Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ölümünden veya yaşamasından/doğmasından dolayı tutulmazlar. Ay veya güneş tutulmasını gördüğünüz zaman, açılıncaya kadar namaz kılın, dua edin.” (Buhari, Küsuf, 1, 15) buyurmuştur.

HUSUF NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Husuf namazına başlamadan önce, "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat Husuf namazı kılmaya" denilerek niyet edilir.

HUSUF NAMAZI KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır,

Sübhaneke'yi okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir

Secde'ye gidilir, doğrulup, tekrar Secde'ye gidilir.

İKİNCİ REKAT

Ayağa kalkarak kıyama durulur,

Besmele çekilir,

Fatiha Suresini okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Rüku'ya gidilir,

Secde'ye gidilir, doğrulup, tekrar Secde'ye gidilir,

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır.

Namazdan sonra 33 defa “Allâhü Ekber” diye tekbir getirilir, ardından:

“Sübhânallâhi ve’l-hamdü liltâhi ve lâ ilâhe illâhü vallâ- hü ekber La havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.” denir.