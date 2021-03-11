Türkiye Huzurevinde iğrenç iddia! Soruşturma açıldı...

Huzurevinde iğrenç iddia! Soruşturma açıldı...

Türkiye

Huzurevinde iğrenç iddia! Soruşturma açıldı...

İzmir'in Torbalı ilçesindeki huzurevinde görev yapan müdür yardımcısı Murat P., çalışan Ümmü Y.'yi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde taciz ettiği iddiasıyla açığa alındı. Torbalı Kaymakamlığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Murat P.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

11 Mart 2021, Perşembe 13:08 Son Güncelleme:
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Torbalı Huzurevi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Murat P., iddiaya göre, 8 Mart gecesi, nöbetçi bakım görevlisi Ümmü Y.'yi elle taciz etti. Ümmü Y. de mesai çıkışı Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, Murat P.'den şikayetçi oldu. Ümmü Y., Murat P.'nin daha önce de cep telefonuna mesajlar göndererek kendisini taciz ettiğini ileri sürdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat P., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilen Murat P., Torbalı Kaymakamlığı tarafından açığa alındı. Müdür yardımcısı hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma da başlatıldı. 

İbrahim DANIŞ/DHA

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