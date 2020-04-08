Türkiye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu mail üzerinden tehdit ettiği öne sürülen T.G. gözaltına alındı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 20:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun mail adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirtilen maille ilgili çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelinin Ankara'da ikamet eden T.G. olduğunu belirledi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının dijital malzemelerine ise incelenmek üzere el konuldu.

T.G. işlemlerin ardından İstanbul'a getirilecek.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tavsiye: Günde 50 bin kişiye test
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Acilen bir 'Ekonomi Bilim Kurulu'da oluşturulmalı
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türkiye günlük corona virüs tablosu açıklandı: Corona virüsten can kaybı 812'ye yükseldi