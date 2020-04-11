Türkiye İBB'de 2 bine yakın personel karantinaya alındı

İBB'de 2 bine yakın personel karantinaya alındı

Türkiye

İBB'de 2 bine yakın personel karantinaya alındı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyede çalışan 350 kişinin daha corona virüse yakalandığın duyurdu.

11 Nisan 2020, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 350 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un paylaştığı bilgiye göre, İBB personeli 350 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Öte yandan 2 bine yakın İBB personelinin karantinada olduğu, 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

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