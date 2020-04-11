İBB'de 2 bine yakın personel karantinaya alındı
İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyede çalışan 350 kişinin daha corona virüse yakalandığın duyurdu.
11 Nisan 2020, Cumartesi 09:34 Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) çalışan 350 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı paylaşıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un paylaştığı bilgiye göre, İBB personeli 350 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Öte yandan 2 bine yakın İBB personelinin karantinada olduğu, 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
https://twitter.com/Mrt_Ongun/status/1248721118527176707
DHA