Adalar Kaymakamlığı'nın, İBB'nin 60 elektrikli araç kullanımı için yaptığı başvuruyu Karayolları Trafik Kanunu'na uyulmadığı gerekçesiyle reddettiği açıklandı.

Sabah saatlerinde Büyükada'ya gelen İmamoğlu, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Atların adada kalmasını isteyen grup çeşitli pankartlar açtı. Otobüs istemediklerini dile getiren vatandaşlar çok sayıda atın birkaç aylık süreçte ahırlarda öldüğünü belirtti.

Faytoncular ile görüştü

Faytonculuk yapan bir kişi, Adalar Belediyesi'ne girişi sırasında Ekrem İmamoğlu'na seslendi. İmamoğlu ile görüşen vatandaş, "Ekmeğimiz elimizden alındı, 275 aile burada perişan oldu. Ufak tefek sabıkası olanları da işe almıyorlar. Ben faytonumu istiyorum. Benim 6 çocuğum var. Çocuğumun rızkını istiyorum. İllegal bir iş var" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fayton meselesi şu an kapandı" yanıtını verdi.

Atların adalarda kalmasını isteyen Zeynep Alpak ise, "İBB'nin elinde kendi açıkladığı rakamlarla Mart ayında 203 tane at öldü. Çünkü atlar hapsediliyor. Atların hayatının devamını istiyoruz. Atların korunmasını istiyoruz. Otobüs istemiyoruz. Sırf otobüs gelsin diye atlara bakmadılar ve düzeltmediler sistemi. Sistemi kaldırırken atlara ne olacak diye sormuyorlar. Atlar burada 6 aydır hapsediliyor" şeklinde konuştu.

DHA



