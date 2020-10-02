Tadına hayran kalacaksınız: İbiza tatlısı tarifi

Farklı tatlılar denemek istiyorsanız ibiza tatlısı tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için İbiza tatlısı tarifi arıyor ya da ibiza tatlısı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? İbiza tatlısı yapılışı için haberimize bir göz atın.

İbiza tatlısı tarifi

İbiza tatlısı malzemeleri

2 paket bisküvi

3 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 kilogram süt

Üzeri için:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

İbiza tatlısı yapılışı

Öncelikle paket bisküvileri mutfak robotundan geçirin. Bisküvi parçalarını fırın tepsisinin içine dökün. Aynı zamanda süt, un, şeker ve kakaoyu derin bir tencerede güzelce karıştırın. Muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Daha sonra muhallebinizi ocaktan alın. İçine tereyağı ve vanilyasını ilave edip güzelce karıştırın. Muhallebiniz hazır. Hazırladığınız kakaolu muhallebiyi, bisküvi parçalarını dizdiğiniz fırın tepsisinin üzerine dökün. Tepsiyi buzdolabında 1 saat dinlenmeye bırakın. Daha sonra krem şantinizi hazırlayın, hazırladığınız krem şantiyi tepsinin her yerine eşit dağılacak şekilde sürün. Buzdolabında 1 gece bekletin. 1 gece sonra, tepsinizdeki tatlıyı dikdörtgen parçalar şeklinde kesin. Her parçanın içine muz koyun ve silindir olacak şekilde sarın. Bu işlemi bütün tepsi için tekrarlayın.



