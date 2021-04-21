Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'ne yeni rektör atadı. İbn Haldun Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan oldu.

ATAMA KARARI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'deki atama kararı şu şekilde:

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, 2547 sayılı Kanunun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'inci ve 'üncü ve 7'inci maddeleri gereğince Prof. Dr. Atilla Arkan atanmıştır.

ATİLLA ARKAN KİMDİR?

1968 yılından Adapazarı’nda doğdu. İlk ve Orta öğretimini Adapazarı’nda tamamladıktan sonra 1991 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1994 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında yüksek lisansını tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri programında doktorasını tamamladı.

2008 yılında Doçent oldu. Aziz Duran’ın Başkanlığı döneminde Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı görevine getirildi.

2 yıl akademik çalışmalar yapmak üzere Kanada’da bulundu.

2014 yılında Prof. Dr. Muzaffer Elmas tarafından Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

2014 yılında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nun danışmanı oldu.

2017 yılında Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü oldu.

Prof. Dr. Atilla Arkan, son olarak Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam felsefesi Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini yürütüyordu.