İbo Show yeni sezonda ekranda olacak mı?

Yıllar sonra ekranlara bomba gibi dönen İbo Show için Star TV kararını verdi. İmzalar atıldı. İbo Show'un Eylül ayında tekrar ekranlara gelmesi planlanıyordu ancak değişiklik olduğu iddia edildi.

TV100'deki habere göre; İrem Derici, İsmail YK, Ankaralı Coşkun gibi birbirinden ünlü isimleri konuk eden İbo Show yeni sezon için Star TV ile imzalar atıldı.

Eylül ayında tekrar yeni sezonda sevenleriyle buluşacağı planlanan İbo Show’un tarihinde değşiklik olduğu iddia edildi.

Star Tv ile imzaların atılmasıyla beraber yeni sezona merhaba diyecek olan İbo Show 21 Ağustos tarihinde izleyici karşısına çıkacağı belirtildi.

Yeni sezondaki konuklar ise şimdiden merak edilmeye başlandı.

Necati Şaşmaz, Mahmut Tuncer, Arif Sağ, Seren Serengil ve Şafak Sezer isimlerinin konuk olarak katılacağı yine ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı.

Sosyal medyadaki fanları ise bu duruma “Şampiyonlar Ligi gibi kadro” yorumunda bulundu.