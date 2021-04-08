Magazin İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

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İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu

İbrahim Tatlıses'in programı 'İbo Show'un 10 Nisan tarihli yeni bölüm konukları belli oldu. Final haberleriyle gündeme gelen İbo Show'un bu haftaki konukları da çok renkli.

08 Nisan 2021, Perşembe 19:21 Son Güncelleme:
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Uzun bir aradan sonra yeniden İbo Show ile sevenlerinin karşısına çıkan İbrahim Tatlıses ile ‘İbo Show’un, bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde konukları; Fettah Can, Ziynet Sali, Bilal Sonses ve Yavuz Seçkin oluyor. İbo Show'un final yapacağı iddiaları gündeme gelmiş ancak yeni dönem için de anlaşma sağlanan İbo Show 10 Nisan Cumartesi akşamı yeni bölümüyle Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Defne Samyeli sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'un geçen haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olmuştu. Defne Samyeli, sesi ve kıyafetiyle alay konusu olmuştu. Program için simsiyah transparan bir tulum tercih eden Samyeli, gecenin devamında şarkı söylemiş ancak sahnede detone olduğu görülen ünlü sunucu, sosyal medyada diline düşmüştü.

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