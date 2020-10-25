‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, 31 Ekim Cumartesi saat 20.00’de. Herkesin merakla beklediği ‘İbo Show’un ilk bölüm tanıtımı ve afiş fotoğrafı yayınlandı. Kahkaha ve hüznün bir arada olduğu tanıtımda, ünlü sanatçının şarkı söylediği anlar büyük merak uyandırdı.

İlk bölümün sürpriz konukları ise; Sibel Can, Deniz Seki, Kutsi, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer. Konuklarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak olan İbrahim Tatlıses, herkesi ekran başına kilitleyecek.

Nerede kalmıştık?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yıllar süren suskunluğunu ‘İbo Show’ ile bozuyor ve kapanan perdeyi yeniden açıyor. ‘Nerede Kalmıştık?’ diyerek ilk bölümün açılışını yapacak olan İbrahim Tatlıses, bir yandan yıllar süren suskunluğunu ilk kez bozarken diğer yandan da hayranlarına yeniden unutulmaz bir gece yaşatmanın mutluluğunu yaşayacak.

‘İbo Show’, ilk bölümüyle 31 Ekim Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...







