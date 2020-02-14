İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde

Programda bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve yeni filmleri “Bayi Toplantısı” için yıllar sonra aynı sahnede yeniden bir araya gelen İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

“Çok Güzel Hareketler 2”, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.