Magazin İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde

İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde

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İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, Çok Güzel Hareketler 2 sahnesinde

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile bu pazar ekrana geliyor.

14 Şubat 2020, Cuma 16:31 Son Güncelleme:
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Programda bu hafta izleyicileri bir de sürpriz bekliyor. BKM Atölye’nin ilk mezunlarından olan ve yeni filmleri “Bayi Toplantısı” için yıllar sonra aynı sahnede yeniden bir araya gelen İbrahim Büyükak ve Büşra Pekin, izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatacak.

Çok Güzel Hareketler 2”, 16 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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