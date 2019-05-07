İbrahim Büyükak yeni film için tarih verdi

Uzun süren flört döneminin ardından geçen yıl dünya evine giren İbrahim Büyükak ile Nurdan Büyükak, evlilik yıl dönümlerinde İstinyePark AVM Markalar Sokağı'nda görüntülendi.

Büyükak çiftinin mutluluğu gözlerden kaçmazken, ünlü oyuncu fotoğraf çektirdikten sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen başarılı oyuncu ve senarist, haziran ayında yeni filmin çekimlerine başlayacaklarını açıkladı.

Eşi Nurdan Büyükak'ı içeride bekletmek istemeyen ünlü oyuncu, gazetecilere teşekkür ederek eşinin yanına gitti. Gün boyu vitrinleri inceleyen ve yaz sezonu için alışveriş yapan çift, el ele gezerek eksiklerini giderdi.