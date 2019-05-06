İbrahim Büyükak'tan evlilik yıl dönümü mesajı
Geçen yıl psikolog Nurdan Beşen ile nikâh masasına oturan oyuncu İbrahim Büyükak, evlilik yıl dönümünü duygusal bir mesajla kutladı
Oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 6 Mayıs 2018'de dünyaevine girdi. Büyükak, eşi ile 1. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.
Oyuncu, düğünden bir kareyi şu sözlerle paylaştı: "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Değil bir yıl, bin yıl da geçse ruhum yanından asla ayrılmayacak. Seni çok seviyorum."
Nurdan Beşen ise İbrahim Büyükak'ın paylaşımına kalp emojileri ile yanıt verdi.