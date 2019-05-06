Oyuncu İbrahim Büyükak, çocukluk aşkı Nurdan Beşen ile 6 Mayıs 2018'de dünyaevine girdi. Büyükak, eşi ile 1. evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı.

Oyuncu, düğünden bir kareyi şu sözlerle paylaştı: "Yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım. Değil bir yıl, bin yıl da geçse ruhum yanından asla ayrılmayacak. Seni çok seviyorum."

Nurdan Beşen ise İbrahim Büyükak'ın paylaşımına kalp emojileri ile yanıt verdi.