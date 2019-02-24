İbrahim Büyükak’tan romantik paylaşım

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı

24 Şubat 2019, Pazar 21:20
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İbrahim Büyükak’tan romantik paylaşım

Oyuncu İbrahim Büyükak, geçen sene Nurdan Beşen ile hayatını birleştirmişti.

Büyükak, psikolog eşinin doğum günü için Oktay Rıfat’ın şiiri ile düğünlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

İşte İbrahim Büyükak’ın romantik paylaşımı;

 “Elmanın yarısı sen, yarısı ben

Günümüz, gecemiz, evimiz, barkımız bir

Mutluluk bir çimendir, bastığın yerde biter

Yalnızlık gittiğin yoldan gelir.” O. Rıfat

İyi ki doğdun aşkım.

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