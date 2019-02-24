İbrahim Büyükak’tan romantik paylaşım
Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren oyuncu İbrahim Büyükak, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı
Oyuncu İbrahim Büyükak, geçen sene Nurdan Beşen ile hayatını birleştirmişti.
Büyükak, psikolog eşinin doğum günü için Oktay Rıfat’ın şiiri ile düğünlerine ait bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
İşte İbrahim Büyükak’ın romantik paylaşımı;
“Elmanın yarısı sen, yarısı ben
Günümüz, gecemiz, evimiz, barkımız bir
Mutluluk bir çimendir, bastığın yerde biter
Yalnızlık gittiğin yoldan gelir.” O. Rıfat
İyi ki doğdun aşkım.