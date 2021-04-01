Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi belli oldu.

TV100'de yer alan habere göre; Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden İbrahim Çelikkol AyYapım'ın Netflix için çekeceği, Deniz Yorulmazer'in ise yöneteceği Kuş Uçuşu dizisiyle el sıkıştı.

Birce Akalay ve Miray Daner'in de oynayacağı dizi bir televizyon kanalındaki iki farklı kuşağın çatışma hikâyesini konu alıyor.

Birce Akalay geçtiğimiz günlerde "Siyah Beyaz Aşk" dizisindeki eski partneri İbrahim Çelikkol için "O benim canım, her zaman beraber çalışmak isterim" demişti.







