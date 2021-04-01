Magazin İbrahim Çelikkol'dan yeni dizi müjdesi

İbrahim Çelikkol'dan yeni dizi müjdesi

Magazin

İbrahim Çelikkol'dan yeni dizi müjdesi

Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi karakterine hayat veren İbrahim Çelikkol dizi ile yollarını ayırdıktan sonra yeni projesi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

01 Nisan 2021, Perşembe 02:30 Son Güncelleme:
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Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi belli oldu.

TV100'de yer alan habere göre; Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden İbrahim Çelikkol AyYapım'ın Netflix için çekeceği, Deniz Yorulmazer'in ise yöneteceği Kuş Uçuşu dizisiyle el sıkıştı.

Birce Akalay ve Miray Daner'in de oynayacağı dizi bir televizyon kanalındaki iki farklı kuşağın çatışma hikâyesini konu alıyor.

Birce Akalay geçtiğimiz günlerde "Siyah Beyaz Aşk" dizisindeki eski partneri İbrahim Çelikkol için "O benim canım, her zaman beraber çalışmak isterim" demişti.


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