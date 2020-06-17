Magazin İbrahim Çelikkol'un teknede mangal keyfi

İbrahim Çelikkol'un teknede mangal keyfi

Magazin

İbrahim Çelikkol'un teknede mangal keyfi

Ailesini de alarak mavi yolculuğa çıkan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol teknede mangal partisi verdi. Ali KESER/ POSTA

17 Haziran 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İbrahim Çelikkol 3 yıl önce Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. Geçen aralıkta da oğulları Ali dünyaya gelmişti. İbrahim Çelikkol ailesini de alarak mavi yolculuğa çıktı. Çift yakın dostlarına Marmaris- Keçi Adası açıklarında demirleyen teknelerinde mangal partisi verdi.

Bir ara market alışverişi için bot ile tekneden ayrılan Çelikkol mangalda ustalığını konuşturdu. Mihre Çelikkol ise oğlu uyurken kano keyfi yaptı. İbrahim Çelikkol’un bugüne dek sosyal medyada göstermekten çekindiği, yüzünü fotoğraflarda paylaşmadığı Ali bebek ise ilk kez görüntülendi.

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
17 Haziran 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hatice Çelik öldü, peki ya çocukları!
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Helin Avşar: Evime gelip beni gözetliyordu ve şimdi serbest