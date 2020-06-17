İbrahim Çelikkol 3 yıl önce Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuştu. Geçen aralıkta da oğulları Ali dünyaya gelmişti. İbrahim Çelikkol ailesini de alarak mavi yolculuğa çıktı. Çift yakın dostlarına Marmaris- Keçi Adası açıklarında demirleyen teknelerinde mangal partisi verdi.

Bir ara market alışverişi için bot ile tekneden ayrılan Çelikkol mangalda ustalığını konuşturdu. Mihre Çelikkol ise oğlu uyurken kano keyfi yaptı. İbrahim Çelikkol’un bugüne dek sosyal medyada göstermekten çekindiği, yüzünü fotoğraflarda paylaşmadığı Ali bebek ise ilk kez görüntülendi.