İbrahim Kalın: Türkiye sürecin kilit aktörlerinden biri

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya Berlin'de düzenlenen Libya Zirvesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İbrahim Kalın ifadelerinde çatışmaların durması ve siyasi çözüm için fırsat açıklamasını yaptı.

İbrahim Kalın'ın açıklamaları şöyle:

Berlin Zirvesi, Libya’da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır.

Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye’yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır.

Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir.