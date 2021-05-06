Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Avrupa medyasına yansıyan 'AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü' bilgisini paylaştı. Kalın "Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek" dedi.







