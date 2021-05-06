İbrahim Kalın'dan AB'ye mülteci tepkisi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Suriyeli mültecileri geri itmesine tepki göstererek, "Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek" dedi.
06 Mayıs 2021, Perşembe 14:42 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Avrupa medyasına yansıyan 'AB üyesi ülkelerin salgın boyunca denizde mültecilere karşı uyguladığı geri itme uygulamaları nedeniyle en az 2 bin kişi öldü' bilgisini paylaştı. Kalın "Avrupa medyasının geçtiği bu haber gündemin birinci sırasında yer almayacak. Nahak yere ölen her insanla birlikte insanlık ölmeye devam edecek" dedi.
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