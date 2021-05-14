Siyaset İbrahim Kalın'dan, Avusturya Başbakanı'na 'bayrak' tepkisi

İbrahim Kalın'dan, Avusturya Başbakanı'na 'bayrak' tepkisi

Siyaset

İbrahim Kalın'dan, Avusturya Başbakanı'na 'bayrak' tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta' dedi.

14 Mayıs 2021, Cuma 17:44 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avusturya Başbakanı destek için başbakanlık binasına İsrail bayrağı çektirmiş. Aklın, vicdanın, insanlığın sustuğu nokta. Siz böyle davrandıkça İsrail daha pervasızca saldıracak. Umarım Avusturya ve Avrupa’nın akıl ve vicdan sahibi insanları bu tarz-ı siyasete tepki gösterir" dedi.

AK PARTİLİ ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a tepki göstererek, "Avusturya Başbakanı destek için İsrail bayrağını Başbakanlık binasına çektirmiş. Avrupa’da İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve Erdoğan düşmanlığının sembolü olan bu şahıstır. Mazlumdan yana olmasını beklemek hayaldir. Zalimden yana olması ise siyasi pusulasıdır" ifadesini kullandı.

DHA

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