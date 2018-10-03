İşte İbrahim Kalın'ın açıklamaları:

29 Ekim günü İstanbul Yeni Havalimanı'nda uçuşlar başlamış olacak. Oradaki takvimde değişiklik söz konusu değil.

İdlib mutabakatı bütün dünyada takdirle karşılandı. Bunun sonuçlarını bugün görmeye başladık. İdlib'de insani dramla karşı karşıya olacaktık. İdlib mutabakatıyla ilgili detaylar Rus mevkidaşlarla müzakare ediliyor.

Dünyada iki vizyon rekabet halinde. Bir tarafta ben güçlüyüm, halkıyım diyen bir dünya düzeni var. Bunun karşısında dünya 5'ten büyüktür diyen Türkiye'nin önerdiği Cumhurbaşkanımızın formüle ettiği bir düzen var.

'YENİ BİR SAYFA AÇILMIŞ OLDUĞUNU ÜMİT EDİYORUZ'

BM'den bildiğiniz gibi Almanya ziyaretimiz oldu. Son dönemde Almanya'da yaşadığımız sorunları geri bırakan bir ziyaret gerçekleşti. Bir devlet ziyaretine yakışır her türlü tedbir alınmış idi. Bizim Almanya'yla çok köklü siyasi bir ilişkimiz var. Bu ziyaretle yeni bir sayfanın açılmış olduğunu ümit ediyoruz. Tabi buna rağmen Alman basınında çıkan olumsuz haberleri gördüğümüz zaman üzülüyoruz.

4'lü zirve olarak planladığımız toplantının alt yapısı oluştu. Şu anda tarihler üzerinde çalışıyoruz. Bu ay içinde ya da kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye ağırlıklı olacak.

-AB ile ilişkilerde de yeni sayfa olmalı.

MENBİÇ KONUSU

Bizim her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarına söylediğimiz oyalama taktiğinin bir kenara bırakılması. Süreçlerin çok önceden tamamlanmış olması gerekiyordu. O yüzden şu anda size bir tarih veremiyoruz. Normalde önceden tamamlanmış olması gereken bir süreçti. Bu oyalama taktiği gerçekten büyüyen bir sorun olmaya başladı. ABD, YPG VE PYD'ye desteği artık sonlandırmalı.



