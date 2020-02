Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

"Rusya’dan bir askeri heyetin Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. İdlib sahasındaki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alacaklar."

"(İdlib’de yeni stratejimiz) Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır. Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir. Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek.

"(Filistin Barış Planı) Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron’un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler."

"(AP'deki konferans) Konferans teröristlerin açkıca propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür. Bu toplantı AP’nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğinin açık bir delilidir."

"(ABD ile istihbarat paylaşımı) Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil. Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz."

"(F35’ler ile ilgili ortak komisyon) Ortak komisyon kurulması fikri kasım ayında yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. Maalesef bugüne kadar bir netice alamadık yaptığımız görüşmelerde. S-400’ler Türkiye’de olduğu sürece F35’lerin verilmeyeceği noktasındalar. Bizim teklifimiz hala masada. Teklifimizi yeniledik.

"(İdlib'deki durum) Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib mutabakatı hala masada duruyor. 12 gözlem noktasını da bu mutabakata göre belirledik. Aynı harita üzerinden müzakerelerimizi yürüteceğimizi bildirdik. Rejimin askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda karşılıksız bırakmayacağımız bilmeleri gerekiyor."

"(Kızılay'a yapılan bağış) Burada süreci başlatan bağış sahibidir. Şartlı bir bağıştır. Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil. Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez."

DHA