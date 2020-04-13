Magazin İbrahim Kutluay bir kez daha aşkını ilan etti

İbrahim Kutluay bir kez daha aşkını ilan etti

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İbrahim Kutluay bir kez daha aşkını ilan etti

Bir dönem şiddet iddiasıyla mahkemelik olan Edvina Sponza ve İbrahim Kutluay aşkı dolu dizgin devam ediyor. Kutluay, Instagram hesabının hikaye bölümünden bir kez daha Sponza'ya ilan-ı aşk etti.

13 Nisan 2020, Pazartesi 21:02 Son Güncelleme:
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İbrahim Kutluay, sevgilisi Edwina Sponza’ya aşkını İtalyanca Amore (Aşk) yazarak bir kez daha ilan etti.

Edvina Sponza geçtiğimiz yıl kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle İbrahim Kutluay’dan şikayetçi olmuş ve uzaklaştırma kararı aldırmıştı. İki eski sevgili arasında soğuk rüzgarlar eserken, Sponza büyük bir acı yaşadı; babasını kaybetmişti. İzmir’de yapılan cenaze törenine hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen Kutluay da katılmış ve eski basketbolcunun attığı bu adım, ikiliyi yeniden yakınlaştırmıştı.

"Yanında olmalıydım"

İbrahim Kutluay bir dönem dargınlık yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza'ya olan aşkını haykırmıştı.

Bir programa katılan İbrahim Kutluay, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Kendisine destek olmaya çalıştım. Bu zor döneminde yanındayım.

Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok... Bu tarz haberleri kınıyorum.

"Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor"

Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

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