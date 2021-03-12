Magazin İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza aşkında yeni gelişme

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza aşkında yeni gelişme

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İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza aşkında yeni gelişme

Bir dargın bir barışık süren aşkta yeni gelişme! Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza bir kez daha barıştı.

12 Mart 2021, Cuma 22:38 Son Güncelleme:
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Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay çifti Bebek'te el ele görüntülendi.

Fırtınalı aşklarıyla çok konuşulan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay yılbaşı öncesinde kavga ederek yollarını ayırmışlardı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, barıştı. Sevgilisiyle bir mekanda oturarak vakit geçiren İbrahim Kutluay gazetecilerin "Evlilik şartıyla mı barıştınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.

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