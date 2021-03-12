İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza aşkında yeni gelişme

Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay çifti Bebek'te el ele görüntülendi.

Fırtınalı aşklarıyla çok konuşulan Edwina Sponza ile İbrahim Kutluay yılbaşı öncesinde kavga ederek yollarını ayırmışlardı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan çift, barıştı. Sevgilisiyle bir mekanda oturarak vakit geçiren İbrahim Kutluay gazetecilerin "Evlilik şartıyla mı barıştınız?" sorusuna ise yanıt vermedi.