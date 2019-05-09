2,5 yıllık boşanma sürecinin ardından anlaşmalı boşanan ünlü çift İbrahim Kutluay ve Demet Şener kavgası yeniden alevlendi. Demet Şener İbrahim Kutluay’ın uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ve nafakayı ödemediğini iddia etti. İbrahim Kutluay Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına katılarak hakkındaki “Nafakayı ödemedi” iddialarına “Kimseyi mağdur etmedim. Kimsenin mağduru oynamaya hakkı yok. Ben hayatımı yaşıyorum” diye cevap verdi. Ünlü çift arasında yaşananlar internette gündem oldu. Programın takipçileri İbrahim Kutluay kimdir? sorusunu aratıyor. İşte İbrahim Kutluay’ın biyografisi…

İBRAHİM KUTLUAY KİMDİR?

İbrahim Kutluay, 1973, İstanbul doğumlu Türk Milli Basketbol Takımı ve Ülkerspor’lu ünlü oyuncu.

İbrahim Kutluay, 7 Aralık 1973‘te İstanbul’da doğdu. Futbolcu olma isteğiyle büyüyen Kutluay, Basketbol‘daki yeteneğinin ön plana çıkmasıyla 13 yaşında, Fenerbahçe altyapısında basketbola başladı ve 4 sene genç takımlarda mücadele etti.

1990 ylında genç oyunculara önem veren dönemin Fenerbahçe koçu Murat Özgül tarafından A takıma alındı. Kutluay, bu imkanı değerlendirmesini bildi ve başarılı oyunu onu Milli Takım’a kadar yükseltti. Özellikle yüksek dış atış yüzdesiyle takımın en önemli hucüm gücü oldu.

1998 – 1999 sezonunda 21,4 sayı ortamasına ulaştı ve Euroleague‘de birinci sıradaya yerleşti. 1999 yılında, genç takımından başlayıp, 1986‘dan beri formasını giydiği Fenerbahçe’den ayrılarak, Efes Pilsen‘le anlaştı.

Efes Pilsen’de 1999 – 2000 sezonuyla sadece bir sene forma giyen Kutluay, 2000 yılında Yunanistan‘ın AEK takımına transfer oldu. AEK’ya transferi Yunan takımında oynayan ilk Türk basketbolcu ünvanını beraberinde getiriyordu.

Çok geç sayılabilecek bir yaşta 22 Eylül 2004 Tarihinde, 31 yaşındayken, Seattle SuperSonics ile sözleşme imzaladı. NBA’e Mirsad Türkcan, Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur‘dan sonra giden 4. Türk oyuncu oldu.

İbrahim Kutluay 2005 – 2006 sezonu başında Ülkerspor’la 2 yıllık kontrat imzalayarak 5 yıl sonra Türkiye Basketbol Ligi’ne döndü. Aynı sene Fenerbahçe’nin Ülkerspor’u satın alıp birleşmesiyle, Fenerbahçe Ülkerspor oyuncusu oldu.

Özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü basketbolcu, manken Demet Akalın‘la yaşadığı 4 senelik ilişkiyi noktalamasından kısa bir süre sonra gene manken olan Demet Şener‘le yeni bir birlikteliğe başladı. Akalın’la olan ilişkisinin basın tarafından yakından takip ediliyor olması, mutlu görünmeleri ve Akalın’ın müzik hayatına başladığı ilk video klibinde yer alması, birden biten ilişkinin ardından birçok magazin yorumcusunu da şaşırtıyordu. Uzun süre geçmeden Şener’le görkemli bir düğünle hayatını birleştirdi. İbrahim Kutluay ve Demet Şener evliliği 11 yıl sürdü.