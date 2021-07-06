İbrahim Selim, üç yıl biyoloji eğitimi almasına rağmen sonrasında Hacettepe Ankara Devlet Konservatuarı’na kaydoldu ve eğitimini bu alanda tamamladı. Rol aldığı dizi ve filmlerin aynı sıra seslendirme alanında da tanınan bir isim olan İbrahim Selim, şimdi de özel hayatı ile gündeme geldi. İbrahim Selim ve Selin Şekerci birlikte mi? sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi.

İBRAHİM SELİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

1979 yılından Ankara’da doğan İbrahim Selim aslen Arvin-Arhavilidir. 3 yıl biyoloji eğitimi alan İbrahim Selim, daha sonra Hacettepe Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu.

Ankara’da günlük TRT dizilerinde oyunculuğa başlayan oyuncu, daha sonra İstanbul'a taşındı. Burada DOT Tiyatro'ya girdi.

Dizilerde ve çok sayıda reklamda yer aldı ve seslendirme yapan İbrahim Selim, Afife Tiyatro Ödülleri’nin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü kazandı. Derviş Zaim'in filmi “Rüya”, “Fatih”, “Kusursuzlar” ve “Şubat” ta (dizi) rol alan İbrahim Selim, son dönemde Youtube kanalı "Stolk" ile hayranlarının karşısına çıkıyor.

İBRAHİM SELİM VE SELİN ŞEKERCİ BİRLİKTE Mİ?

İbrahim Selim ile Selin Şekerci hakkında bir süredir aşk yaşadıkları konusunda söylentiler dolaşıyordu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Selin Şekerci, Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" şeklinde konuştu.

Aralarındaki aşk iddialarını doğrulayan çift önceki gün Marmaris’te ilk kez birlikte görüntülendi. Aşıklar Barba Saranda’da denize giren İbrahim Selim ve Selin Şekerci’nin keyifli anları gazeteciler tarafından görüntülendi.