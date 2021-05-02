İbrahim Tatlıses, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturdu. Tatlıses, evlilik haberini programda verdi.

İbo Show ile yıllar sonra yeniden ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu.

Programda İbrahim Tatlıses beşinci evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptığını açıkladı.

"MUTLUYUM"

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.