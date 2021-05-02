Magazin İbrahim Tatlıses evlendi! İbo Show'da açıkladı

İbrahim Tatlıses evlendi! İbo Show'da açıkladı

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İbrahim Tatlıses evlendi! İbo Show'da açıkladı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile , 5. kez nikah masasına oturdu. Tatlıses haberi İbo Show'da verdi.

02 Mayıs 2021, Pazar 02:23 Son Güncelleme:
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İbrahim Tatlıses, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah masasına oturdu. Tatlıses, evlilik haberini programda verdi.

İbo Show ile yıllar sonra yeniden ekrana dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları Murat Dalkılıç, Ersay Üner, Simge Sağın, Ebru Yaşar oldu.

Programda İbrahim Tatlıses beşinci evliliğini Gülçin Karakaya ile yaptığını açıkladı.

"MUTLUYUM"

Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine İbrahim Tatlıses, bugüne kadar yaptığı evlilikleri saydı. Beşinci evliliğini de yaptığını söyleyen Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

69 yaşındaki İbrahim Tatlıses'in teklifini çok özel bir tek taş pırlanta yüzükle yaptığı, 'Evet' cevabının ardından da ikilinin dostlarının katılımıyla evde nikah kıydırdığı öğrenildi.

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